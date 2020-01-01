Токеноміка Operon Origins (ORO) Дізнайтеся ключову інформацію про Operon Origins (ORO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Operon Origins (ORO) Operon Origins is the first NFT card-based combat game with an Epic art style that pushes the boundaries of competitive NFT Games. It is an opportunity for players from all genres to experience a different world through the innovative features of the games and characters of the cards. Operon Origins has identified the hunger for visually astounding NFT games and thus presents an opportunity for players to own their digital collectibles, giving them the freedom to hold, sell and transfer the collectibles any time they wish. Офіційний вебсайт: https://operonorigins.com/ Whitepaper: https://operonorigins.com/litepaper.pdf Купити ORO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Operon Origins (ORO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Operon Origins (ORO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,93K $ 2,93K $ 2,93K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 7,93M $ 7,93M $ 7,93M FDV (повністю розведена вартість): $ 37,01K $ 37,01K $ 37,01K Історичний максимум: $ 1,82 $ 1,82 $ 1,82 Історичний мінімум: $ 0,00034093 $ 0,00034093 $ 0,00034093 Поточна ціна: $ 0,00036994 $ 0,00036994 $ 0,00036994 Дізнайтеся більше про ціну Operon Origins (ORO)

Токеноміка Operon Origins (ORO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Operon Origins (ORO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ORO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ORO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ORO, досліджуйте ціну токена ORO в реальному часі!

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