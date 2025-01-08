Ціна Operon Origins (ORO)
Поточна ціна Operon Origins (ORO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.95K USD. Ціна ORO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Operon Origins:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 203.69 USD
- зміна ціни Operon Origins протягом дня — -5.18%
- циркуляційна пропозиція – 7.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Operon Origins до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Operon Origins до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Operon Origins до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Operon Origins до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.18%
|30 днів
|$ 0
|-21.20%
|60 днів
|$ 0
|-13.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Operon Origins: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-5.18%
-6.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Operon Origins is the first NFT card-based combat game with an Epic art style that pushes the boundaries of competitive NFT Games. It is an opportunity for players from all genres to experience a different world through the innovative features of the games and characters of the cards. Operon Origins has identified the hunger for visually astounding NFT games and thus presents an opportunity for players to own their digital collectibles, giving them the freedom to hold, sell and transfer the collectibles any time they wish.
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