Сьогоднішня ціна Operon Origins (ORO)

Поточна ціна Operon Origins (ORO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.95K USD. Ціна ORO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Operon Origins:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 203.69 USD

- зміна ціни Operon Origins протягом дня — -5.18%

- циркуляційна пропозиція – 7.93M USD

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