Про що йдеться в мережі OpenZK?

Мережа OpenZK — це рішення другого шару, засноване на технології ZK Rollup, яке спрямоване на усунення обмежень щодо масштабування, витрат та продуктивності Ethereum, одночасно інтегруючи функції стейкінгу та рестейкінгу для користувачів. Мережа OpenZK забезпечує ефективне, безпечне та недороге середовище для обробки транзакцій, особливо підходить для децентралізованих фінансів (DeFi), активів реального світу, NFT, ігор та торгових застосунків.

Що робить мережу OpenZK унікальною?

OpenZK інноваційно інтегрувала в мережу стійкий механізм винагород, що дозволяє користувачам безперешкодно стейкувати та бриджувати свої ETH, автоматично отримуючи як винагороди за стейкінг, так і за рестейкінг на базових ETH. Користувачі отримують ozETH — ліквідний токен, що представляє їхню позицію стейкінгу/рестейкінгу ETH разом із пов’язаними винагородами.

Що далі для мережі OpenZK?

Мережа OpenZK запроваджує функцію стабільного токена винагороди та стимулів: користувачі можуть стейкувати та бриджувати підтримувані стабільні монети до мережі, отримуючи ozUSD — референтний токен для їхньої позиції та відповідних винагород, що дає користувачам можливість максимально використати переваги своїх запасів стабільних монет.

Які торговельні права зараз має OpenZK Network?

Поточна ціна: ₴, з рухом ціни 6.39% за останні 24 години.

Чи привертає OZK увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2).

Наскільки ліквідний ринок OpenZK Network?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо OZK?

З кількістю токенів 4383427000.111128 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як OpenZK Network порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴0.1379667973811357808000 та ATL — ₴ служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують OpenZK Network сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність OpenZK Network.