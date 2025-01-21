Ціна OpenXSwap (OPENX)
Поточна ціна OpenXSwap (OPENX) сьогодні становить 0.04463504 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPENX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OpenXSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.49K USD
- зміна ціни OpenXSwap протягом дня — -2.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OpenXSwap до USD становила $ -0.00120008627446338.
За останні 30 днів зміна ціни OpenXSwap до USD становила $ -0.0035159779.
За останні 60 днів зміна ціни OpenXSwap до USD становила $ +0.0060066578.
За останні 90 днів зміна ціни OpenXSwap до USD становила $ +0.016586722706992275.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00120008627446338
|-2.61%
|30 днів
|$ -0.0035159779
|-7.87%
|60 днів
|$ +0.0060066578
|+13.46%
|90 днів
|$ +0.016586722706992275
|+59.14%
Останній аналіз цін OpenXSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.16%
-2.61%
-3.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Open X Project provides users and projects with accessible DeFi apps, including an NFT marketplace, vaults, aggregator and other useful tooling and apps, tailored to the ever-evolving needs.
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