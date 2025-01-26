Ціна OPENWORLDNFT (OWNER)
Поточна ціна OPENWORLDNFT (OWNER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OWNER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OPENWORLDNFT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.58 USD
- зміна ціни OPENWORLDNFT протягом дня — +0.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін OWNER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни OWNER.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OPENWORLDNFT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OPENWORLDNFT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OPENWORLDNFT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OPENWORLDNFT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.30%
|30 днів
|$ 0
|-87.91%
|60 днів
|$ 0
|-90.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OPENWORLDNFT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+0.30%
-66.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Open Wordl NFT is a gateway to a Decentralized marketplace for NFTs. Discover a diverse range of digital products, including NFT Collections, music, gaming, arts, and lands. As the trusted platform for NFT transactions, OpenWorld_NFT ensures a safe and user-friendly experience, supported by a reliable and secure payment system. At OpenWorld_NFT, customer satisfaction and innovation drive our vision. We aim to be the premier marketplace for NFTs and digital asset trading. Vision & Mission- Our mission is to foster a fair and transparent environment, facilitating the free exchange and trading of NFTs. We are dedicated to building a diverse, rich, and vibrant community that encourages connections, sharing, and interactions among individuals through owning and trading NFTs. To achieve this, we embrace diversification by supporting various platforms and blockchains, creating a safe and secure environment for NFT buying, selling, owning, and trading. By driving the growth of the NFT space, we collaborate with artists and creators to unlock the platform's promising potential and shape its future.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 OWNER до AUD
A$--
|1 OWNER до GBP
￡--
|1 OWNER до EUR
€--
|1 OWNER до USD
$--
|1 OWNER до MYR
RM--
|1 OWNER до TRY
₺--
|1 OWNER до JPY
¥--
|1 OWNER до RUB
₽--
|1 OWNER до INR
₹--
|1 OWNER до IDR
Rp--
|1 OWNER до PHP
₱--
|1 OWNER до EGP
￡E.--
|1 OWNER до BRL
R$--
|1 OWNER до CAD
C$--
|1 OWNER до BDT
৳--
|1 OWNER до NGN
₦--
|1 OWNER до UAH
₴--
|1 OWNER до VES
Bs--
|1 OWNER до PKR
Rs--
|1 OWNER до KZT
₸--
|1 OWNER до THB
฿--
|1 OWNER до TWD
NT$--
|1 OWNER до CHF
Fr--
|1 OWNER до HKD
HK$--
|1 OWNER до MAD
.د.م--