Ціна Openworld App (OWA)
Поточна ціна Openworld App (OWA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 131,58K USD. Ціна OWA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Openworld App:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Openworld App протягом дня — -1,22%
- циркуляційна пропозиція – 999,94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Openworld App до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Openworld App до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Openworld App до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Openworld App до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1,22%
|30 днів
|$ 0
|-4,58%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Openworld App: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,89%
-1,22%
+313,64%
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