Сьогоднішня ціна Openworld App (OWA)

Поточна ціна Openworld App (OWA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 131,58K USD. Ціна OWA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Openworld App:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Openworld App протягом дня — -1,22%

- циркуляційна пропозиція – 999,94M USD

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