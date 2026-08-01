Сьогоднішня ціна OpenVecta

Поточна ціна OpenVecta (VECTA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VECTA до USD становить $ 0 за VECTA.

OpenVecta наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 33 284, з циркуляційною пропозицією у 999,79M VECTA. Протягом останніх 24 годин VECTA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VECTA змінився на -2,02% за останню годину та на -11,69% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо OpenVecta (VECTA)

Ринкова капіталізація $ 33,28K$ 33,28K $ 33,28K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 33,28K$ 33,28K $ 33,28K Циркуляційне постачання 999,79M 999,79M 999,79M Загальна пропозиція 999 793 826,323686 999 793 826,323686 999 793 826,323686

Поточна ринкова капіталізація OpenVecta — $ 33,28K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VECTA — 999,79M, зі загальною пропозицією 999793826.323686. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,28K.