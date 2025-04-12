Сьогоднішня ціна OpenUSDT (OUSDT)

Поточна ціна OpenUSDT (OUSDT) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OpenUSDT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.03M USD

- зміна ціни OpenUSDT протягом дня — +0.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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