Ціна OpenUSDT (OUSDT)
Поточна ціна OpenUSDT (OUSDT) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OpenUSDT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.03M USD
- зміна ціни OpenUSDT протягом дня — +0.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OpenUSDT до USD становила $ +0.00070605.
За останні 30 днів зміна ціни OpenUSDT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OpenUSDT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OpenUSDT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00070605
|+0.07%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OpenUSDT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+0.07%
+0.12%
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