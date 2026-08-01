Сьогоднішня ціна OpenTau

Поточна ціна OpenTau (TAU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TAU до USD становить $ 0 за TAU.

OpenTau наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19,890.26, з циркуляційною пропозицією у 100.00B TAU. Протягом останніх 24 годин TAU торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TAU змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо OpenTau (TAU)

Ринкова капіталізація $ 19.89K$ 19.89K $ 19.89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19.89K$ 19.89K $ 19.89K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація OpenTau — $ 19.89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TAU — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19.89K.