Сьогоднішня ціна OpenSky Finance (OSKY)

Поточна ціна OpenSky Finance (OSKY) сьогодні становить 0.00262375 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OSKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OpenSky Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 225.11 USD

- зміна ціни OpenSky Finance протягом дня — +6.23%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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