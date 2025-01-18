Ціна OpenSky Finance (OSKY)
Поточна ціна OpenSky Finance (OSKY) сьогодні становить 0.00262375 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OSKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OpenSky Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 225.11 USD
- зміна ціни OpenSky Finance протягом дня — +6.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OpenSky Finance до USD становила $ +0.00015393.
За останні 30 днів зміна ціни OpenSky Finance до USD становила $ -0.0015732660.
За останні 60 днів зміна ціни OpenSky Finance до USD становила $ -0.0013674014.
За останні 90 днів зміна ціни OpenSky Finance до USD становила $ -0.003345130755939495.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00015393
|+6.23%
|30 днів
|$ -0.0015732660
|-59.96%
|60 днів
|$ -0.0013674014
|-52.11%
|90 днів
|$ -0.003345130755939495
|-56.04%
Останній аналіз цін OpenSky Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
+6.23%
-8.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OpenSky Finance is the first NFT lending protocol that integrates peer-to-pool and peer-to-peer lending functions
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