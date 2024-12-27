Ціна OpenServ (SERV)
Поточна ціна OpenServ (SERV) сьогодні становить 0.08411 USD з ринковою капіталізацією $ 55.60M USD. Ціна SERV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OpenServ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 505.22K USD
- зміна ціни OpenServ протягом дня — -5.81%
- циркуляційна пропозиція – 661.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OpenServ до USD становила $ -0.00519239728477082.
За останні 30 днів зміна ціни OpenServ до USD становила $ +0.5055238853.
За останні 60 днів зміна ціни OpenServ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OpenServ до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00519239728477082
|-5.81%
|30 днів
|$ +0.5055238853
|+601.03%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OpenServ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.45%
-5.81%
+14.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OpenServ has developed an end-to-end solution enabling agents across domains, frameworks, and specialties to work together seamlessly in a unified environment—combining custom cognitive frameworks, collaborative architectures, and intelligent integrations to enable novel ways of executing work. From business automation to creative production, users will have access to agentic-driven workflows that adapt to their needs, enabling them to streamline processes and tackle ambitious projects with more autonomy than ever before. Through OpenServ, entire agent-powered teams can be configured, deployed, and tailored without necessitating any technical expertise. At OpenServ, we are defining a new era in personal autonomy.
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