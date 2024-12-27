Сьогоднішня ціна OpenServ (SERV)

Поточна ціна OpenServ (SERV) сьогодні становить 0.08411 USD з ринковою капіталізацією $ 55.60M USD. Ціна SERV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OpenServ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 505.22K USD

- зміна ціни OpenServ протягом дня — -5.81%

- циркуляційна пропозиція – 661.00M USD

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