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Ціна OpenMoney USD (OMUSD)

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Графік ціни OpenMoney USD (OMUSD) в реальному часі

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Сьогоднішня ціна OpenMoney USD (OMUSD)

Поточна ціна OpenMoney USD (OMUSD) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OMUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OpenMoney USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 685.90 USD
- зміна ціни OpenMoney USD протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники OpenMoney USD (OMUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OpenMoney USD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OpenMoney USD до USD становила $ +0.0006879000.
За останні 60 днів зміна ціни OpenMoney USD до USD становила $ -0.0001316000.
За останні 90 днів зміна ціни OpenMoney USD до USD становила $ +0.0005453572558958.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ +0.0006879000+0.07%
60 днів$ -0.0001316000-0.01%
90 днів$ +0.0005453572558958+0.05%

Аналіз цін OpenMoney USD (OMUSD)

Останній аналіз цін OpenMoney USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

--

--

+0.06%

Ринкова інформація OpenMoney USD (OMUSD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 685.90
$ 685.90$ 685.90

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Що таке OpenMoney USD ( OMUSD)

OpenMoney USD is a decentralized stablecoin that is backed by tokenized securities

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Ресурс OpenMoney USD (OMUSD)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

OMUSD до місцевих валют

1 OMUSD до AUD
A$1.61
1 OMUSD до GBP
0.82
1 OMUSD до EUR
0.97
1 OMUSD до USD
$1
1 OMUSD до MYR
RM4.5
1 OMUSD до TRY
35.43
1 OMUSD до JPY
¥156.27
1 OMUSD до RUB
102.49
1 OMUSD до INR
86.58
1 OMUSD до IDR
Rp16,393.44
1 OMUSD до PHP
58.55
1 OMUSD до EGP
￡E.50.4
1 OMUSD до BRL
R$6.1
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C$1.44
1 OMUSD до BDT
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1 OMUSD до NGN
1,557.63
1 OMUSD до UAH
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1 OMUSD до VES
Bs54
1 OMUSD до PKR
Rs278.78
1 OMUSD до KZT
530.78
1 OMUSD до THB
฿34.39
1 OMUSD до TWD
NT$32.89
1 OMUSD до CHF
Fr0.91
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HK$7.78
1 OMUSD до MAD
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