Ціна OpenMoney USD (OMUSD)
Поточна ціна OpenMoney USD (OMUSD) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OMUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OpenMoney USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 685.90 USD
- зміна ціни OpenMoney USD протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OpenMoney USD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OpenMoney USD до USD становила $ +0.0006879000.
За останні 60 днів зміна ціни OpenMoney USD до USD становила $ -0.0001316000.
За останні 90 днів зміна ціни OpenMoney USD до USD становила $ +0.0005453572558958.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0006879000
|+0.07%
|60 днів
|$ -0.0001316000
|-0.01%
|90 днів
|$ +0.0005453572558958
|+0.05%
Останній аналіз цін OpenMoney USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OpenMoney USD is a decentralized stablecoin that is backed by tokenized securities
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