Сьогоднішня ціна OpenMoney USD (OMUSD)

Поточна ціна OpenMoney USD (OMUSD) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OMUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OpenMoney USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 685.90 USD

- зміна ціни OpenMoney USD протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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