Інформація щодо ціни OpenLoop (OPL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -1,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,87%

Актуальна ціна OpenLoop (OPL) становить --. За останні 24 години OPL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OPL становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OPL змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -1,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OpenLoop (OPL)

Ринкова капіталізація $ 5,60K$ 5,60K $ 5,60K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,60K$ 5,60K $ 5,60K Циркуляційне постачання 999,62M 999,62M 999,62M Загальна пропозиція 999 619 669,414594 999 619 669,414594 999 619 669,414594

Поточна ринкова капіталізація OpenLoop — $ 5,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OPL — 999,62M, зі загальною пропозицією 999619669.414594. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,60K.