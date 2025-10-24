Актуальна ціна OpenLoop сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OPL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OPL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна OpenLoop сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OPL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OPL на MEXC вже зараз.

Ціна OpenLoop (OPL)

Актуальна ціна 1 OPL до USD:

--
----
0,00%1D
USD
Графік ціни OpenLoop (OPL) в реальному часі
Інформація щодо ціни OpenLoop (OPL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1,87%

-1,87%

Актуальна ціна OpenLoop (OPL) становить --. За останні 24 години OPL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OPL становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то OPL змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -1,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OpenLoop (OPL)

$ 5,60K
$ 5,60K$ 5,60K

--
----

$ 5,60K
$ 5,60K$ 5,60K

999,62M
999,62M 999,62M

999 619 669,414594
999 619 669,414594 999 619 669,414594

Поточна ринкова капіталізація OpenLoop — $ 5,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OPL — 999,62M, зі загальною пропозицією 999619669.414594. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,60K.

Історія ціни OpenLoop (OPL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OpenLoop до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OpenLoop до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OpenLoop до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OpenLoop до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-20,94%
60 днів$ 0-17,67%
90 днів$ 0--

Що таке OpenLoop (OPL)

OpenLoop.Network is a decentralized wireless network that reimagines how internet connectivity is delivered and used. By leveraging cutting-edge decentralized infrastructure, OpenLoop transforms unused internet bandwidth into a powerful resource that fuels technological innovation, rewards users, and supports the growing demands of artificial intelligence (AI).

At its core, OpenLoop is designed to enhance internet service delivery through the use of a distributed framework. Unlike traditional centralized networks, OpenLoop operates on principles of decentralization, where users contribute small amounts of unused bandwidth to build a robust and reliable network. This contribution creates a scalable ecosystem that meets the increasing demands of AI data processing and other high-performance technologies.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс OpenLoop (OPL)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни OpenLoop (USD)

Скільки коштуватиме OpenLoop (OPL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів OpenLoop (OPL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо OpenLoop.

Перегляньте прогноз ціни OpenLoop вже зараз!

OPL до місцевих валют

Токеноміка OpenLoop (OPL)

Розуміння токеноміки OpenLoop (OPL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OPL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про OpenLoop (OPL)

Скільки сьогодні коштує OpenLoop (OPL)?
Актуальна ціна OPL у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна OPL до USD?
Поточна ціна OPL до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація OpenLoop?
Ринкова капіталізація OPL — $ 5,60K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція OPL?
Циркуляційна пропозиція OPL — 999,62M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) OPL?
OPL досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) OPL?
Історична мінімальна ціна OPL становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі OPL?
Актуальний обсяг торгівлі OPL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна OPL цього року?
OPL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни OPL для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

