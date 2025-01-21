Ціна OpenLM RevShare Token (OLM)
Поточна ціна OpenLM RevShare Token (OLM) сьогодні становить 0.00474279 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OLM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OpenLM RevShare Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.27K USD
- зміна ціни OpenLM RevShare Token протягом дня — +3.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OpenLM RevShare Token до USD становила $ +0.000161.
За останні 30 днів зміна ціни OpenLM RevShare Token до USD становила $ +0.0023372763.
За останні 60 днів зміна ціни OpenLM RevShare Token до USD становила $ -0.0035567918.
За останні 90 днів зміна ціни OpenLM RevShare Token до USD становила $ -0.0382398451751482.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.000161
|+3.51%
|30 днів
|$ +0.0023372763
|+49.28%
|60 днів
|$ -0.0035567918
|-74.99%
|90 днів
|$ -0.0382398451751482
|-88.96%
Останній аналіз цін OpenLM RevShare Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+8.73%
+3.51%
-31.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ORA introduces the world’s first initial model offering, tokenizing OpenLM with $OLM on Ethereum. OpenLM is a minimal but performative language modeling (LM) repository, aimed to facilitate research on medium sized LMs. OpenLM is designed to maximize GPU utilization and training speed, and is easy to modify for new language model research and applications. Built upon principles of transparency and collaboration, OpenLM, as a fully open-source AI project, embodies the belief that innovation thrives in truly open ecosystems. OpenLM is the true open OpenAI. By fostering decentralization and accessibility, OpenLM not only democratizes AI but also accelerates advancements in the field. OpenLM represents the trend that knowledge should be built in public, shared freely, and benefiting globally.
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