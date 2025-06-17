Сьогоднішня ціна OpenKaito (SN5)

Поточна ціна OpenKaito (SN5) сьогодні становить 23,0 USD з ринковою капіталізацією $ 29,30M USD. Ціна SN5 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OpenKaito:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни OpenKaito протягом дня — +12,54%

- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD

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