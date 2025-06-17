Ціна OpenKaito (SN5)
Поточна ціна OpenKaito (SN5) сьогодні становить 23,0 USD з ринковою капіталізацією $ 29,30M USD. Ціна SN5 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OpenKaito:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни OpenKaito протягом дня — +12,54%
- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OpenKaito до USD становила $ +2,56.
За останні 30 днів зміна ціни OpenKaito до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OpenKaito до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OpenKaito до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2,56
|+12,54%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OpenKaito: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,89%
+12,54%
-6,24%
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