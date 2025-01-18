Ціна OpenGRID (GRID)
Поточна ціна OpenGRID (GRID) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GRID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OpenGRID:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.17 USD
- зміна ціни OpenGRID протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OpenGRID до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OpenGRID до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OpenGRID до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OpenGRID до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-20.97%
|60 днів
|$ 0
|+0.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OpenGRID: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-11.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OpenGRID is a decentralized platform designed to revolutionize AI infrastructure by offering scalable AI node rentals and GPU sharing. By leveraging blockchain technology, OpenGRID allows users to access high-performance computing resources in a decentralized, cost-effective manner. Whether you need powerful GPU resources for AI, machine learning, or blockchain applications, OpenGRID enables users to rent or contribute GPU power seamlessly.
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