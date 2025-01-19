Ціна OpenEden TBILL (TBILL)
Поточна ціна OpenEden TBILL (TBILL) сьогодні становить 1.089 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TBILL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OpenEden TBILL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни OpenEden TBILL протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін TBILL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TBILL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OpenEden TBILL до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни OpenEden TBILL до USD становила $ +0.0034337259.
За останні 60 днів зміна ціни OpenEden TBILL до USD становила $ +0.0076308408.
За останні 90 днів зміна ціни OpenEden TBILL до USD становила $ +0.0111992.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ +0.0034337259
|+0.32%
|60 днів
|$ +0.0076308408
|+0.70%
|90 днів
|$ +0.0111992
|+1.04%
Останній аналіз цін OpenEden TBILL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
0.00%
+0.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The OpenEden TBILL Vault is a smart-contract vault for U.S. Treasury Bills. Investing into the TBILL Vault provides exposure to the U.S. risk-free rate on-chain. The TBILL token is a prospectus-based token backed by short-term U.S. Treasury Bills. It is an EIP-20-compliant representation of stablecoin balances supplied to the OpenEden TBILL Vault. By depositing USDC and minting TBILL tokens, an investor will have legal rights to the redemption value of all the assets (Treasury Bills, USDC, and fiat USD) held within the Vault, proportional to the amount of TBILL tokens the investor holds relative to the total outstanding supply of TBILL tokens. The TBILL token is issued by Hill Lights International (“HLI”), a professional fund established under the British Virgin Island Securities and Investment Business Act 2010. The underlying portfolio of Treasury Bills are held by HLI via a bankruptcy-remote and wholly-owned special purpose vehicle, OpenEden Cayman Limited (“OCL”), with segregated accounts in regulated and qualified custodians. OpenEden Pte Ltd (“OEPL”), the investment manager of OCL, is a registered fund management company regulated by the Monetary Authority of Singapore under the Jurisdiction of the Republic of Singapore, and is responsible for managing the Treasury Bills portfolio. A small portion of underlying assets are held in USDC and fiat USD for liquidity purposes. TBILL tokens are currently only available to Accredited Investors from U.S. and non-U.S. jurisdictions who are required to undergo mandatory KYC and AML screening during the subscription process. Transfers of TBILL tokens are only restricted to the whitelisted wallets of Accredited Investors.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TBILL до AUD
A$1.75329
|1 TBILL до GBP
￡0.89298
|1 TBILL до EUR
€1.05633
|1 TBILL до USD
$1.089
|1 TBILL до MYR
RM4.9005
|1 TBILL до TRY
₺38.58327
|1 TBILL до JPY
¥170.17803
|1 TBILL до RUB
₽111.57894
|1 TBILL до INR
₹94.28562
|1 TBILL до IDR
Rp17,852.45616
|1 TBILL до PHP
₱63.76095
|1 TBILL до EGP
￡E.54.68958
|1 TBILL до BRL
R$6.6429
|1 TBILL до CAD
C$1.56816
|1 TBILL до BDT
৳132.3135
|1 TBILL до NGN
₦1,696.25907
|1 TBILL до UAH
₴45.85779
|1 TBILL до VES
Bs58.806
|1 TBILL до PKR
Rs303.59142
|1 TBILL до KZT
₸578.01942
|1 TBILL до THB
฿37.45071
|1 TBILL до TWD
NT$35.81721
|1 TBILL до CHF
Fr0.99099
|1 TBILL до HKD
HK$8.47242
|1 TBILL до MAD
.د.م10.93356