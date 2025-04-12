Ціна OpenEden OpenDollar (USDO)
Поточна ціна OpenEden OpenDollar (USDO) сьогодні становить 1.001 USD з ринковою капіталізацією $ 96.78M USD. Ціна USDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OpenEden OpenDollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни OpenEden OpenDollar протягом дня — -0.05%
- циркуляційна пропозиція – 96.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OpenEden OpenDollar до USD становила $ -0.00058765865861.
За останні 30 днів зміна ціни OpenEden OpenDollar до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OpenEden OpenDollar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OpenEden OpenDollar до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00058765865861
|-0.05%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OpenEden OpenDollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-0.05%
+0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The OpenEden Open Dollar ("USDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. USDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.
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