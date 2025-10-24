Інформація щодо ціни OpenDelta GMCI30 (OG30) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,199686 Макс. за 24 год $ 0,201003 Рекордний максимум $ 0,258621 Найнижча ціна $ 0,199686 Зміна ціни (за 1 год) -0,01% Зміна ціни (1 дн.) -0,63% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,35%

Актуальна ціна OpenDelta GMCI30 (OG30) становить $0,199685. За останні 24 години OG30 торгувався між мінімумом у $ 0,199686 і максимумом у $ 0,201003, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OG30 становить $ 0,258621, тоді як його історичний мінімум — $ 0,199686.

Що стосується короткострокових результатів, то OG30 змінився на -0,01% за останню годину, -0,63% за 24 години та на -3,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OpenDelta GMCI30 (OG30)

Ринкова капіталізація $ 187,70K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 187,70K Циркуляційне постачання 940,00K Загальна пропозиція 939 999,997995219

Поточна ринкова капіталізація OpenDelta GMCI30 — $ 187,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OG30 — 940,00K, зі загальною пропозицією 939999.997995219. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 187,70K.