Актуальна ціна OpenDelta GMCI30 сьогодні становить 0,199685 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни OG30 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни OG30 на MEXC вже зараз.

Логотип OpenDelta GMCI30

Ціна OpenDelta GMCI30 (OG30)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 OG30 до USD:

$0,199685
$0,199685$0,199685
-0,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни OpenDelta GMCI30 (OG30) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:55:12 (UTC+8)

Інформація щодо ціни OpenDelta GMCI30 (OG30) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,199686
$ 0,199686$ 0,199686
Мін. за 24 год
$ 0,201003
$ 0,201003$ 0,201003
Макс. за 24 год

$ 0,199686
$ 0,199686$ 0,199686

$ 0,201003
$ 0,201003$ 0,201003

$ 0,258621
$ 0,258621$ 0,258621

$ 0,199686
$ 0,199686$ 0,199686

-0,01%

-0,63%

-3,35%

-3,35%

Актуальна ціна OpenDelta GMCI30 (OG30) становить $0,199685. За останні 24 години OG30 торгувався між мінімумом у $ 0,199686 і максимумом у $ 0,201003, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OG30 становить $ 0,258621, тоді як його історичний мінімум — $ 0,199686.

Що стосується короткострокових результатів, то OG30 змінився на -0,01% за останню годину, -0,63% за 24 години та на -3,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OpenDelta GMCI30 (OG30)

$ 187,70K
$ 187,70K$ 187,70K

--
----

$ 187,70K
$ 187,70K$ 187,70K

940,00K
940,00K 940,00K

939 999,997995219
939 999,997995219 939 999,997995219

Поточна ринкова капіталізація OpenDelta GMCI30 — $ 187,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OG30 — 940,00K, зі загальною пропозицією 939999.997995219. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 187,70K.

Історія ціни OpenDelta GMCI30 (OG30) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OpenDelta GMCI30 до USD становила $ -0,0012714338096056.
За останні 30 днів зміна ціни OpenDelta GMCI30 до USD становила $ -0,0163266649.
За останні 60 днів зміна ціни OpenDelta GMCI30 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OpenDelta GMCI30 до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0012714338096056-0,63%
30 днів$ -0,0163266649-8,17%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке OpenDelta GMCI30 (OG30)

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.

The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни OpenDelta GMCI30 (USD)

Скільки коштуватиме OpenDelta GMCI30 (OG30) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів OpenDelta GMCI30 (OG30) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо OpenDelta GMCI30.

Перегляньте прогноз ціни OpenDelta GMCI30 вже зараз!

OG30 до місцевих валют

Токеноміка OpenDelta GMCI30 (OG30)

Розуміння токеноміки OpenDelta GMCI30 (OG30) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена OG30 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про OpenDelta GMCI30 (OG30)

Скільки сьогодні коштує OpenDelta GMCI30 (OG30)?
Актуальна ціна OG30 у USD становить 0,199685 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна OG30 до USD?
Поточна ціна OG30 до USD — $ 0,199685. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація OpenDelta GMCI30?
Ринкова капіталізація OG30 — $ 187,70K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція OG30?
Циркуляційна пропозиція OG30 — 940,00K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) OG30?
OG30 досяг історичної максимальної ціни у 0,258621 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) OG30?
Історична мінімальна ціна OG30 становила 0,199686 USD.
Який обсяг торгівлі OG30?
Актуальний обсяг торгівлі OG30 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна OG30 цього року?
OG30 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни OG30 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:55:12 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для OpenDelta GMCI30 (OG30)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

