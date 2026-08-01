Яка зараз ціна OpenDAO?

OpenDAO торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 0.31% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як SOS порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 0.31% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо SOS перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як OpenDAO виглядає у порівнянні з токенами категорії Ethereum Ecosystem?

У сегменті Ethereum Ecosystem SOS демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація OpenDAO?

Ринкова капіталізація ₴6650060.19946377984000 розташовує SOS на #6672 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують SOS?

OpenDAO згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку SOS?

З 39895439517782.7 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.