Сьогоднішня ціна OpenBlox (OBX)

Поточна ціна OpenBlox (OBX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 195.72K USD. Ціна OBX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OpenBlox:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.28K USD

- зміна ціни OpenBlox протягом дня — -3.03%

- циркуляційна пропозиція – 3.54B USD

Отримуйте оновлення цін OBX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни OBX.