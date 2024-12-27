Ціна OpenBlox (OBX)
Поточна ціна OpenBlox (OBX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 195.72K USD. Ціна OBX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OpenBlox:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.28K USD
- зміна ціни OpenBlox протягом дня — -3.03%
- циркуляційна пропозиція – 3.54B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OpenBlox до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OpenBlox до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OpenBlox до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OpenBlox до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.03%
|30 днів
|$ 0
|+49.89%
|60 днів
|$ 0
|+70.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OpenBlox: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.76%
-3.03%
-23.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OpenBlox is an EVM-based NFT gaming and web3 platform with a focus and play-and-earn/move-and-earn, and IP branding. With OpenBlox NFTs holders gain access to a variety of games, and web3 lifestyle apps including a turn-based deck-builder card game which will be released later in 2022.
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