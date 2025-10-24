Інформація щодо ціни OpenAI PreStocks (OPENAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 687,61 $ 687,61 $ 687,61 Мін. за 24 год $ 716,27 $ 716,27 $ 716,27 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 687,61$ 687,61 $ 687,61 Макс. за 24 год $ 716,27$ 716,27 $ 716,27 Рекордний максимум $ 720,67$ 720,67 $ 720,67 Найнижча ціна $ 551,47$ 551,47 $ 551,47 Зміна ціни (за 1 год) -0,11% Зміна ціни (1 дн.) +3,83% Зміна ціни (за 7 дн.) +14,42% Зміна ціни (за 7 дн.) +14,42%

Актуальна ціна OpenAI PreStocks (OPENAI) становить $713,94. За останні 24 години OPENAI торгувався між мінімумом у $ 687,61 і максимумом у $ 716,27, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум OPENAI становить $ 720,67, тоді як його історичний мінімум — $ 551,47.

Що стосується короткострокових результатів, то OPENAI змінився на -0,11% за останню годину, +3,83% за 24 години та на +14,42% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо OpenAI PreStocks (OPENAI)

Ринкова капіталізація $ 564,06K$ 564,06K $ 564,06K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 564,06K$ 564,06K $ 564,06K Циркуляційне постачання 789,99 789,99 789,99 Загальна пропозиція 789,989466935 789,989466935 789,989466935

Поточна ринкова капіталізація OpenAI PreStocks — $ 564,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OPENAI — 789,99, зі загальною пропозицією 789.989466935. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 564,06K.