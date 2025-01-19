Ціна OpenAI ERC (OPENAI ERC)
Поточна ціна OpenAI ERC (OPENAI ERC) сьогодні становить 0.00347534 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPENAI ERC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OpenAI ERC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 963.44 USD
- зміна ціни OpenAI ERC протягом дня — -16.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OpenAI ERC до USD становила $ -0.000664358667828755.
За останні 30 днів зміна ціни OpenAI ERC до USD становила $ -0.0000924099.
За останні 60 днів зміна ціни OpenAI ERC до USD становила $ -0.0007106347.
За останні 90 днів зміна ціни OpenAI ERC до USD становила $ -0.000956959933780554.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000664358667828755
|-16.04%
|30 днів
|$ -0.0000924099
|-2.65%
|60 днів
|$ -0.0007106347
|-20.44%
|90 днів
|$ -0.000956959933780554
|-21.59%
Останній аналіз цін OpenAI ERC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.87%
-16.04%
-14.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Open Ai ERC20 is a free-to-use telegram bot that provides users access to ChatGTP and DALL-E via chat commands. Open Ai ERC20 is not affiliated with the Open Ai team. Since we are in huge support of their creation, 1% of all transactions occurring with the Open Ai ERC20 token will be donated to the team behind Open Ai.
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