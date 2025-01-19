Сьогоднішня ціна OpenAI ERC (OPENAI ERC)

Поточна ціна OpenAI ERC (OPENAI ERC) сьогодні становить 0.00347534 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPENAI ERC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OpenAI ERC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 963.44 USD

- зміна ціни OpenAI ERC протягом дня — -16.04%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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