Сьогоднішня ціна openagentmarket

Поточна ціна openagentmarket (OPENAGENTMARKET) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OPENAGENTMARKET до USD становить $ 0 за OPENAGENTMARKET.

openagentmarket наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 41,915, з циркуляційною пропозицією у 100.00B OPENAGENTMARKET. Протягом останніх 24 годин OPENAGENTMARKET торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OPENAGENTMARKET змінився на +0.02% за останню годину та на -0.63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо openagentmarket (OPENAGENTMARKET)

Ринкова капіталізація $ 41.92K$ 41.92K $ 41.92K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 41.92K$ 41.92K $ 41.92K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація openagentmarket — $ 41.92K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OPENAGENTMARKET — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 41.92K.