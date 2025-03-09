Ціна OPEN Tony (OPEN)
Поточна ціна OPEN Tony (OPEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OPEN Tony:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.72 USD
- зміна ціни OPEN Tony протягом дня — -3.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OPEN Tony до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OPEN Tony до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OPEN Tony до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OPEN Tony до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.48%
|30 днів
|$ 0
|-28.05%
|60 днів
|$ 0
|-48.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OPEN Tony: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-3.48%
-12.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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