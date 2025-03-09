Сьогоднішня ціна OPEN Tony (OPEN)

Поточна ціна OPEN Tony (OPEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OPEN Tony:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.72 USD

- зміна ціни OPEN Tony протягом дня — -3.48%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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