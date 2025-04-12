Ціна OPEN Ticketing Ecosystem (OPN)
Поточна ціна OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.27M USD. Ціна OPN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OPEN Ticketing Ecosystem:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни OPEN Ticketing Ecosystem протягом дня — -1.12%
- циркуляційна пропозиція – 22.93B USD
Отримуйте оновлення цін OPN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни OPN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OPEN Ticketing Ecosystem до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OPEN Ticketing Ecosystem до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OPEN Ticketing Ecosystem до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OPEN Ticketing Ecosystem до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.12%
|30 днів
|$ 0
|+18.49%
|60 днів
|$ 0
|-28.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OPEN Ticketing Ecosystem: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.42%
-1.12%
-6.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing. Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 OPN до VND
₫--
|1 OPN до AUD
A$--
|1 OPN до GBP
￡--
|1 OPN до EUR
€--
|1 OPN до USD
$--
|1 OPN до MYR
RM--
|1 OPN до TRY
₺--
|1 OPN до JPY
¥--
|1 OPN до RUB
₽--
|1 OPN до INR
₹--
|1 OPN до IDR
Rp--
|1 OPN до KRW
₩--
|1 OPN до PHP
₱--
|1 OPN до EGP
￡E.--
|1 OPN до BRL
R$--
|1 OPN до CAD
C$--
|1 OPN до BDT
৳--
|1 OPN до NGN
₦--
|1 OPN до UAH
₴--
|1 OPN до VES
Bs--
|1 OPN до PKR
Rs--
|1 OPN до KZT
₸--
|1 OPN до THB
฿--
|1 OPN до TWD
NT$--
|1 OPN до AED
د.إ--
|1 OPN до CHF
Fr--
|1 OPN до HKD
HK$--
|1 OPN до MAD
.د.م--
|1 OPN до MXN
$--