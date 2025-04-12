Сьогоднішня ціна OPEN Ticketing Ecosystem (OPN)

Поточна ціна OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.27M USD. Ціна OPN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OPEN Ticketing Ecosystem:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни OPEN Ticketing Ecosystem протягом дня — -1.12%

- циркуляційна пропозиція – 22.93B USD

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