Що таке Open Platform ( OPEN)

The Open team has a track record of successful technical development and plans to develop the first platform to bridge mainstream software to the blockchain. Our platform is providing the groundwork for monetization and distribution for mainstream software applications to successfully bridge their offerings to the blockchain

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Open Platform (OPEN) Whitepaper Офіційний вебсайт