Сьогоднішня ціна Open Platform (OPEN)

Поточна ціна Open Platform (OPEN) сьогодні становить 0.00435435 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Open Platform:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 520.25K USD

- зміна ціни Open Platform протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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