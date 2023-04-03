Токеноміка Open Exchange Token (OX OLD) Дізнайтеся ключову інформацію про Open Exchange Token (OX OLD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Open Exchange Token (OX OLD) What is the project about? OPNX (Open Exchange) is the world's first exchange for trading crypto spot, derivatives, and claims on public orderbooks. OPNX's vision is to create a new standard for a radically transparent and accessible financial world. We help traders and investors who are seeking a credible exchange to experience more fair and transparent financial markets. What makes your project unique? OPNX is a way for those affected by crypto crises to rebuild and take control of their financial future. Over $20 billion of claims are trapped in the bankruptcy proceedings of FTX, Voyager, Celsius, Genesis, BlockFi, Hodlnaut, Mt Gox, 3AC, and other firms. OPNX solves this by being the first to provide tokenized claims trading on order books which can also be used as collateral to trade crypto futures. History of your project. OPNX officially launched on April 3, 2023, as the world's first crypto and claims exchange. On May 31, 2023, OPNX launched its new token $OX, a new staking and governance platform called The Herd, and claims trading for Celsius. What’s next for your project? Following Celsius, we plan to offer FTX claims trading shortly in June. We aim to offer claims trading for as many bankruptcy estates available. The Herd is a staking / DAO type system for users to stake OX and is available at ox.opnx.com. We will be issuing various tokens into the What can your token be used for? $OX introduces a new exchange token model at the heart of the Open Ecosystem, comprising OPNX, The Herd (where users stake $OX and vote on governance), and a host of upcoming products. $OX disrupts the typical CEX token incentivization model by pioneering a staking fee discount model that is democratic, dynamically adjusting, and promotes alignment between the exchange and traders. Every user can receive up to a 100% fee discount in perpetuity by staking $OX tokens proportional to their share of trading activity. Офіційний вебсайт: https://opnx.com/ Whitepaper: https://opnx-public-files.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/pdf/OX_Token.pdf Купити OX OLD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Open Exchange Token (OX OLD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Open Exchange Token (OX OLD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17,18M $ 17,18M $ 17,18M Загальна пропозиція: $ 5,95B $ 5,95B $ 5,95B Циркуляційна пропозиція: $ 5,62B $ 5,62B $ 5,62B FDV (повністю розведена вартість): $ 18,21M $ 18,21M $ 18,21M Історичний максимум: $ 0,081313 $ 0,081313 $ 0,081313 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00305853 $ 0,00305853 $ 0,00305853 Дізнайтеся більше про ціну Open Exchange Token (OX OLD)

Токеноміка Open Exchange Token (OX OLD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Open Exchange Token (OX OLD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OX OLD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OX OLD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OX OLD, досліджуйте ціну токена OX OLD в реальному часі!

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