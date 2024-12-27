Сьогоднішня ціна Open Exchange Token (OX OLD)

Поточна ціна Open Exchange Token (OX OLD) сьогодні становить 0.00540563 USD з ринковою капіталізацією $ 30.36M USD. Ціна OX OLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Open Exchange Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 370.43 USD

- зміна ціни Open Exchange Token протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 5.62B USD

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