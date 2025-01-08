Сьогоднішня ціна Open Dollar Governance (ODG)

Поточна ціна Open Dollar Governance (ODG) сьогодні становить 0.88639 USD з ринковою капіталізацією $ 104.98K USD. Ціна ODG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Open Dollar Governance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.18 USD

- зміна ціни Open Dollar Governance протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 118.44K USD

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