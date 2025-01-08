Ціна Open Dollar Governance (ODG)
Поточна ціна Open Dollar Governance (ODG) сьогодні становить 0.88639 USD з ринковою капіталізацією $ 104.98K USD. Ціна ODG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Open Dollar Governance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.18 USD
- зміна ціни Open Dollar Governance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 118.44K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Open Dollar Governance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Open Dollar Governance до USD становила $ -0.0803519626.
За останні 60 днів зміна ціни Open Dollar Governance до USD становила $ +0.6655131350.
За останні 90 днів зміна ціни Open Dollar Governance до USD становила $ +0.3641065904925372.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0803519626
|-9.06%
|60 днів
|$ +0.6655131350
|+75.08%
|90 днів
|$ +0.3641065904925372
|+69.71%
Останній аналіз цін Open Dollar Governance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The ODG token is Open Dollar's governance token. Open Dollar is a DeFi lending protocol built on Arbitrum for borrowing against liquid staking tokens while earning staking rewards and providing CDP liquidity with Non-Fungible Vaults (NFVs). ODG grants holders the right to participate in the governance process, influencing key decisions and the strategic direction of the Open Dollar ecosystem. The Protocol treasury is controlled by ODG token holders through a DAO. Launched in January 2024, ODG holders can create proposals, vote, or delegate their voting power to delegates of their choice to steer governance on their behalf.
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