Сьогоднішня ціна Open Dollar (OD)

Поточна ціна Open Dollar (OD) сьогодні становить 1.054 USD з ринковою капіталізацією $ 90.65K USD. Ціна OD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Open Dollar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.91 USD

- зміна ціни Open Dollar протягом дня — +1.56%

- циркуляційна пропозиція – 86.03K USD

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