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Ціна Open Dollar (OD)

USD

Графік ціни Open Dollar (OD) в реальному часі

$1.054
$1.054$1.054
+1.50%(1D)

Сьогоднішня ціна Open Dollar (OD)

Поточна ціна Open Dollar (OD) сьогодні становить 1.054 USD з ринковою капіталізацією $ 90.65K USD. Ціна OD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Open Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.91 USD
- зміна ціни Open Dollar протягом дня — +1.56%
- циркуляційна пропозиція – 86.03K USD

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Цінові показники Open Dollar (OD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Open Dollar до USD становила $ +0.01617691.
За останні 30 днів зміна ціни Open Dollar до USD становила $ -0.0257661894.
За останні 60 днів зміна ціни Open Dollar до USD становила $ -0.0081286588.
За останні 90 днів зміна ціни Open Dollar до USD становила $ +0.0553922602383227.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.01617691+1.56%
30 днів$ -0.0257661894-2.44%
60 днів$ -0.0081286588-0.77%
90 днів$ +0.0553922602383227+5.55%

Аналіз цін Open Dollar (OD)

Останній аналіз цін Open Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 1.063
$ 1.063$ 1.063

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

-0.24%

+1.56%

+6.05%

Ринкова інформація Open Dollar (OD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 90.65K
$ 90.65K$ 90.65K

$ 15.91
$ 15.91$ 15.91

86.03K
86.03K 86.03K

Що таке Open Dollar ( OD)

Open Dollar is a stablecoin protocol backed by LST and Arbitrum-native tokens with tradable vaults.

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Ресурс Open Dollar (OD)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

OD до місцевих валют

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A$1.6864
1 OD до GBP
0.83266
1 OD до EUR
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1 OD до USD
$1.054
1 OD до MYR
RM4.71138
1 OD до TRY
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1 OD до JPY
¥166.2685
1 OD до RUB
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1 OD до INR
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1 OD до IDR
Rp16,999.99762
1 OD до PHP
61.3428
1 OD до EGP
￡E.53.60644
1 OD до BRL
R$6.50318
1 OD до CAD
C$1.50722
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