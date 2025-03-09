Сьогоднішня ціна Open Custody Protocol (OPEN)

Поточна ціна Open Custody Protocol (OPEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 72.79K USD. Ціна OPEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Open Custody Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 86.39 USD

- зміна ціни Open Custody Protocol протягом дня — -96.02%

- циркуляційна пропозиція – 703.36M USD

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