Сьогоднішня ціна OPCAT (OPCAT)

Поточна ціна OPCAT (OPCAT) сьогодні становить 0.52099 USD з ринковою капіталізацією $ 10.94M USD. Ціна OPCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OPCAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.34K USD

- зміна ціни OPCAT протягом дня — +4.31%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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