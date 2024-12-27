Ціна OPCAT (OPCAT)
Поточна ціна OPCAT (OPCAT) сьогодні становить 0.52099 USD з ринковою капіталізацією $ 10.94M USD. Ціна OPCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OPCAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.34K USD
- зміна ціни OPCAT протягом дня — +4.31%
- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OPCAT до USD становила $ +0.02150426.
За останні 30 днів зміна ціни OPCAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OPCAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OPCAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02150426
|+4.31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OPCAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
+4.31%
-7.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We propose a novel UTXO-based token protocol on Bitcoin, called Covenant Attested Token (CAT) Protocol. It is miner validated and uses smart contracts, specifically covenants, to manage token mints and transfers. Compared with all existing token protocols on Bitcoin, it is solely enforced by Bitcoin Script at Layer 1 and has the following features. CAT protocol supports both fungible tokens (called CAT20 standard) and non-fungible tokens (called CAT721 standard). The techniques developed here are general purpose and can be applied in use cases beyond tokens.
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