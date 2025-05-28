Сьогоднішня ціна OPANARCHY (OPAN)

Поточна ціна OPANARCHY (OPAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 248,67K USD. Ціна OPAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OPANARCHY:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни OPANARCHY протягом дня — +30,56%

- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD

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