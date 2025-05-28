Ціна OPANARCHY (OPAN)
Поточна ціна OPANARCHY (OPAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 248,67K USD. Ціна OPAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OPANARCHY:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни OPANARCHY протягом дня — +30,56%
- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OPANARCHY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OPANARCHY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OPANARCHY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OPANARCHY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+30,56%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OPANARCHY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3,96%
+30,56%
-10,97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are developing humanoid robots integrated within a decentralized, blockchain enabled network architecture that ensures secure, trustless communication and collaboration. Opanarchy is creating a comprehensive ecosystem for humanoid robotics development, bringing together developers, hardware, and community. we also building an open markertplace for robotics hardware and software along wirh private community forum for our community to hash out ideas, swap feedback, and keep the conversation flowing.
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