Сьогоднішня ціна Opaium (OPAIUM)

Поточна ціна Opaium (OPAIUM) сьогодні становить 0.01007131 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPAIUM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Opaium:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 642.48K USD

- зміна ціни Opaium протягом дня — -8.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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