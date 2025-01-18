Ціна Opaium (OPAIUM)
Поточна ціна Opaium (OPAIUM) сьогодні становить 0.01007131 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPAIUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Opaium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 642.48K USD
- зміна ціни Opaium протягом дня — -8.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Opaium до USD становила $ -0.00094806548470321.
За останні 30 днів зміна ціни Opaium до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Opaium до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Opaium до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00094806548470321
|-8.60%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Opaium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-8.60%
-29.95%
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