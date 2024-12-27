Ціна Opacity (OPCT)
Поточна ціна Opacity (OPCT) сьогодні становить 0.0013812 USD з ринковою капіталізацією $ 165.46K USD. Ціна OPCT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Opacity:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.51 USD
- зміна ціни Opacity протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 119.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Opacity до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Opacity до USD становила $ +0.0006173774.
За останні 60 днів зміна ціни Opacity до USD становила $ -0.0001526445.
За останні 90 днів зміна ціни Opacity до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0006173774
|+44.70%
|60 днів
|$ -0.0001526445
|-11.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Opacity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+15.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Opacity is a cloud storage provider with one major difference, privacy. With the rise of digital property, many people have increasingly become concerned with the security and privacy of materials stored with cloud storage companies such as Dropbox, Google, and others. Small businesses, individuals, and enterprises want to keep their data private. Opacity protects people’s basic rights and provides private cloud storage to anyone through its Opacity token, OPCT. The token can be purchased on a crypto exchange and then used to purchase data storage plans that are completely private, and can only be accessed by the purchaser with the private key. Unlike other service providers, Opacity does not require personal identification information. Opacity stores no information on its users, and allows people to store private information, such as company secrets, intellectual property, personal photographs, legal documents, and family moments, with assurance that personal data stays personal. Access to private storage and file sharing enables a new way to protect your important files.
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