Сьогоднішня ціна Opacity (OPCT)

Поточна ціна Opacity (OPCT) сьогодні становить 0.0013812 USD з ринковою капіталізацією $ 165.46K USD. Ціна OPCT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Opacity:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.51 USD

- зміна ціни Opacity протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 119.80M USD

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