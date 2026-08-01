Сьогоднішня ціна oora

Поточна ціна oora (OORA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OORA до USD становить $ 0 за OORA.

oora наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23,404, з циркуляційною пропозицією у 999.72M OORA. Протягом останніх 24 годин OORA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00271527, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OORA змінився на -0.33% за останню годину та на -14.55% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо oora (OORA)

Ринкова капіталізація $ 23.40K$ 23.40K $ 23.40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23.40K$ 23.40K $ 23.40K Циркуляційне постачання 999.72M 999.72M 999.72M Загальна пропозиція 999,715,396.663701 999,715,396.663701 999,715,396.663701

Поточна ринкова капіталізація oora — $ 23.40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OORA — 999.72M, зі загальною пропозицією 999715396.663701. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23.40K.