Сьогоднішня ціна Ooo

Поточна ціна Ooo (OOO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OOO до USD становить $ 0 за OOO.

Ooo наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 145,73, з циркуляційною пропозицією у 925,70M OOO. Протягом останніх 24 годин OOO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01048217, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OOO змінився на -0,48% за останню годину та на +0,22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Ooo (OOO)

Ринкова капіталізація $ 15,15K$ 15,15K $ 15,15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,15K$ 15,15K $ 15,15K Циркуляційне постачання 925,70M 925,70M 925,70M Загальна пропозиція 925 696 551,8624719 925 696 551,8624719 925 696 551,8624719

Поточна ринкова капіталізація Ooo — $ 15,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OOO — 925,70M, зі загальною пропозицією 925696551.8624719. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,15K.