Ціна ooni (OONI)
Поточна ціна ooni (OONI) сьогодні становить 0,00018806 USD з ринковою капіталізацією $ 187,28K USD. Ціна OONI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ooni:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ooni протягом дня — -9,18%
- циркуляційна пропозиція – 991,97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ooni до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ooni до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ooni до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ooni до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9,18%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ooni: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,13%
-9,18%
-4,94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ooni is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain, aimed at capturing and sharing internet culture through creative, humor-driven content. The project centers around creating and curating memes related to real-life events and crypto culture, blending storytelling and satire to engage users. Future plans include community participation through NFTs and digital collectibles, rewarding early supporters and fostering deeper interaction within the OONI ecosystem.
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