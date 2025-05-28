Сьогоднішня ціна ooni (OONI)

Поточна ціна ooni (OONI) сьогодні становить 0,00018806 USD з ринковою капіталізацією $ 187,28K USD. Ціна OONI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ooni:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ooni протягом дня — -9,18%

- циркуляційна пропозиція – 991,97M USD

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