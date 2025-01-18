Ціна Oogwai (OGAI)
Поточна ціна Oogwai (OGAI) сьогодні становить 0.00160695 USD з ринковою капіталізацією $ 1.61M USD. Ціна OGAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Oogwai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.63K USD
- зміна ціни Oogwai протягом дня — -16.16%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Oogwai до USD становила $ -0.000309912464840869.
За останні 30 днів зміна ціни Oogwai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Oogwai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Oogwai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000309912464840869
|-16.16%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Oogwai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.14%
-16.16%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to Oogwai: Univieling the Enigma of Longevity Let me introduce you to Oogwai: Unveiling the Enigma of Longevity—Oogwai is the first solana utility meme coin backed by Shiba Inu & ZAMA 🐢🌿, Oogwai is reshaping health and longevity research like never before. $OGAI isn’t just another token; it’s a utility-driven revolution, combining its memetic powers with community-led longevity research funding to create real-world impact. It’s where AI meets DeSci to revolutionize health and longevity.
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