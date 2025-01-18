Сьогоднішня ціна Oogwai (OGAI)

Поточна ціна Oogwai (OGAI) сьогодні становить 0.00160695 USD з ринковою капіталізацією $ 1.61M USD. Ціна OGAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Oogwai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.63K USD

- зміна ціни Oogwai протягом дня — -16.16%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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