Токеноміка Ooga Booga (OOGA) Дізнайтеся ключову інформацію про Ooga Booga (OOGA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ooga Booga (OOGA) Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live. Офіційний вебсайт: https://www.oogabooga.io Купити OOGA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ooga Booga (OOGA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ooga Booga (OOGA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 527.55K $ 527.55K $ 527.55K Загальна пропозиція: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркуляційна пропозиція: $ 18.34M $ 18.34M $ 18.34M FDV (повністю розведена вартість): $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M Історичний максимум: $ 0.336797 $ 0.336797 $ 0.336797 Історичний мінімум: $ 0.0283379 $ 0.0283379 $ 0.0283379 Поточна ціна: $ 0.02876021 $ 0.02876021 $ 0.02876021 Дізнайтеся більше про ціну Ooga Booga (OOGA)

Токеноміка Ooga Booga (OOGA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ooga Booga (OOGA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OOGA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OOGA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OOGA, досліджуйте ціну токена OOGA в реальному часі!

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