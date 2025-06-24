Сьогоднішня ціна Ooga Booga (OOGA)

Поточна ціна Ooga Booga (OOGA) сьогодні становить 0,0567 USD з ринковою капіталізацією $ 1,04M USD. Ціна OOGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ooga Booga:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Ooga Booga протягом дня — +8,36%

- циркуляційна пропозиція – 18,27M USD

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