Ціна Ooga Booga (OOGA)
Поточна ціна Ooga Booga (OOGA) сьогодні становить 0,0567 USD з ринковою капіталізацією $ 1,04M USD. Ціна OOGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ooga Booga:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Ooga Booga протягом дня — +8,36%
- циркуляційна пропозиція – 18,27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ooga Booga до USD становила $ +0,00437413.
За останні 30 днів зміна ціни Ooga Booga до USD становила $ -0,0270238210.
За останні 60 днів зміна ціни Ooga Booga до USD становила $ -0,0450123779.
За останні 90 днів зміна ціни Ooga Booga до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00437413
|+8,36%
|30 днів
|$ -0,0270238210
|-47,66%
|60 днів
|$ -0,0450123779
|-79,38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ooga Booga: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,90%
+8,36%
-38,49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live.
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