Сьогоднішня ціна OOFP (OOFP)

Поточна ціна OOFP (OOFP) сьогодні становить 0.01365158 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OOFP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OOFP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 158.45 USD

- зміна ціни OOFP протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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