Ціна OOFP (OOFP)
Поточна ціна OOFP (OOFP) сьогодні становить 0.01365158 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OOFP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OOFP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 158.45 USD
- зміна ціни OOFP протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін OOFP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни OOFP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OOFP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OOFP до USD становила $ -0.0049973246.
За останні 60 днів зміна ціни OOFP до USD становила $ +0.0259407500.
За останні 90 днів зміна ціни OOFP до USD становила $ +0.000061572104183715.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0049973246
|-36.60%
|60 днів
|$ +0.0259407500
|+190.02%
|90 днів
|$ +0.000061572104183715
|+0.45%
Останній аналіз цін OOFP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OOFP is a project within the Bitcoin ecosystem that provides value-added services for assets like inscriptions, runes, and NFTs. It combines a vault pool for mining with strategies like hodling, staking, and DeFi to enhance asset appreciation and growth. OOFP aims to create a vibrant ecosystem where participants can benefit from the increased value of their assets. The project operates on the principle of creating a vibrant ecosystem in which assets within the Bitcoin network can thrive. By offering value-added services and opportunities for asset appreciation, OOFP aims to attract and engage participants, contributing to the overall development and success of the Bitcoin ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 OOFP до AUD
A$0.0219790438
|1 OOFP до GBP
￡0.0111942956
|1 OOFP до EUR
€0.0132420326
|1 OOFP до USD
$0.01365158
|1 OOFP до MYR
RM0.06143211
|1 OOFP до TRY
₺0.4836754794
|1 OOFP до JPY
¥2.1333324066
|1 OOFP до RUB
₽1.3987408868
|1 OOFP до INR
₹1.1819537964
|1 OOFP до IDR
Rp223.7963576352
|1 OOFP до PHP
₱0.799300009
|1 OOFP до EGP
￡E.0.6855823476
|1 OOFP до BRL
R$0.083274638
|1 OOFP до CAD
C$0.0196582752
|1 OOFP до BDT
৳1.65866697
|1 OOFP до NGN
₦21.2641105554
|1 OOFP до UAH
₴0.5748680338
|1 OOFP до VES
Bs0.73718532
|1 OOFP до PKR
Rs3.8057874724
|1 OOFP до KZT
₸7.2459856324
|1 OOFP до THB
฿0.4694778362
|1 OOFP до TWD
NT$0.4490004662
|1 OOFP до CHF
Fr0.0124229378
|1 OOFP до HKD
HK$0.1062092924
|1 OOFP до MAD
.د.م0.1370618632