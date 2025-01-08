Ціна oof oof CTO (OOF)
Поточна ціна oof oof CTO (OOF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.20K USD. Ціна OOF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності oof oof CTO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.64K USD
- зміна ціни oof oof CTO протягом дня — +20.40%
- циркуляційна пропозиція – 975.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни oof oof CTO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни oof oof CTO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни oof oof CTO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни oof oof CTO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+20.40%
|30 днів
|$ 0
|-8.94%
|60 днів
|$ 0
|-44.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін oof oof CTO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+48.45%
+20.40%
+60.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to oof on Solana. oof the most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for oof to take reign oof is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. oof is here to make memecoins great again. Launched stealth on pump,fun with no-presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, oof is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let oof show you the way.
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