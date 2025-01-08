Сьогоднішня ціна oof oof CTO (OOF)

Поточна ціна oof oof CTO (OOF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.20K USD. Ціна OOF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності oof oof CTO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.64K USD

- зміна ціни oof oof CTO протягом дня — +20.40%

- циркуляційна пропозиція – 975.99M USD

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