Сьогоднішня ціна Oobit (OBT)

Поточна ціна Oobit (OBT) сьогодні становить 0.0194841 USD з ринковою капіталізацією $ 6.84M USD. Ціна OBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Oobit:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 329.53K USD

- зміна ціни Oobit протягом дня — -22.07%

- циркуляційна пропозиція – 350.91M USD

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