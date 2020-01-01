Токеноміка Onyx Arches (OXA) Дізнайтеся ключову інформацію про Onyx Arches (OXA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Onyx Arches (OXA) OXA is a blockchain based crypto payment solution designed for the Travel & Hospitality industry, offering a seamless way for tourists, business travelers, and adventurers to make fast, secure payments globally. Using the OXA token and Onyx Arches platform, users can pay for flights, trains, and hotel bookings with low fees, real time currency conversion, and enhanced security. With decentralized features, OXA eliminates traditional payment barriers, providing greater transparency and control for users. It’s the future of travel, making cross border transactions faster, more convenient, and cost-effective. Офіційний вебсайт: https://onyxarches.com/ Whitepaper: https://onyxarches.com/whitePaper Купити OXA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Onyx Arches (OXA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Onyx Arches (OXA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 170,01K $ 170,01K $ 170,01K Загальна пропозиція: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Циркуляційна пропозиція: $ 411,71M $ 411,71M $ 411,71M FDV (повністю розведена вартість): $ 412,94K $ 412,94K $ 412,94K Історичний максимум: $ 0,074821 $ 0,074821 $ 0,074821 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00041295 $ 0,00041295 $ 0,00041295 Дізнайтеся більше про ціну Onyx Arches (OXA)

Токеноміка Onyx Arches (OXA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Onyx Arches (OXA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OXA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OXA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OXA, досліджуйте ціну токена OXA в реальному часі!

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