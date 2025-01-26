Сьогоднішня ціна Onyx Arches (OXA)

Поточна ціна Onyx Arches (OXA) сьогодні становить 0.073555 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OXA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Onyx Arches:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 433.22 USD

- зміна ціни Onyx Arches протягом дня — +3.89%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін OXA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни OXA.