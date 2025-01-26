Ціна Onyx Arches (OXA)
Поточна ціна Onyx Arches (OXA) сьогодні становить 0.073555 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OXA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Onyx Arches:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 433.22 USD
- зміна ціни Onyx Arches протягом дня — +3.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Onyx Arches до USD становила $ +0.0027566.
За останні 30 днів зміна ціни Onyx Arches до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Onyx Arches до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Onyx Arches до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0027566
|+3.89%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Onyx Arches: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.55%
+3.89%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OXA is a blockchain based crypto payment solution designed for the Travel & Hospitality industry, offering a seamless way for tourists, business travelers, and adventurers to make fast, secure payments globally. Using the OXA token and Onyx Arches platform, users can pay for flights, trains, and hotel bookings with low fees, real time currency conversion, and enhanced security. With decentralized features, OXA eliminates traditional payment barriers, providing greater transparency and control for users. It’s the future of travel, making cross border transactions faster, more convenient, and cost-effective.
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