Ціна OnX Finance (ONX)
Поточна ціна OnX Finance (ONX) сьогодні становить 0.00922658 USD з ринковою капіталізацією $ 91.19K USD. Ціна ONX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OnX Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 860.79 USD
- зміна ціни OnX Finance протягом дня — -8.54%
- циркуляційна пропозиція – 9.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OnX Finance до USD становила $ -0.000862526737386123.
За останні 30 днів зміна ціни OnX Finance до USD становила $ -0.0014979352.
За останні 60 днів зміна ціни OnX Finance до USD становила $ +0.0018835177.
За останні 90 днів зміна ціни OnX Finance до USD становила $ +0.0017145145598470095.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000862526737386123
|-8.54%
|30 днів
|$ -0.0014979352
|-16.23%
|60 днів
|$ +0.0018835177
|+20.41%
|90 днів
|$ +0.0017145145598470095
|+22.82%
Останній аналіз цін OnX Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-8.54%
+1.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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