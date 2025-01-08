Сьогоднішня ціна OnX Finance (ONX)

Поточна ціна OnX Finance (ONX) сьогодні становить 0.00922658 USD з ринковою капіталізацією $ 91.19K USD. Ціна ONX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OnX Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 860.79 USD

- зміна ціни OnX Finance протягом дня — -8.54%

- циркуляційна пропозиція – 9.88M USD

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