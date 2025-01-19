Ціна ONUS (ONUS)
Поточна ціна ONUS (ONUS) сьогодні становить 1.065 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ONUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ONUS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни ONUS протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ONUS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ONUS до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни ONUS до USD становила $ +0.4432411785.
За останні 90 днів зміна ціни ONUS до USD становила $ +0.3619167844471301.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 днів
|$ +0.4432411785
|+41.62%
|90 днів
|$ +0.3619167844471301
|+51.48%
Останній аналіз цін ONUS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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