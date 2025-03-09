Ціна Ontos (ONTOS)
Поточна ціна Ontos (ONTOS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 143.69K USD. Ціна ONTOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ontos:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 84.78K USD
- зміна ціни Ontos протягом дня — -20.92%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ontos до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ontos до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ontos до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ontos до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-20.92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ontos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.72%
-20.92%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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