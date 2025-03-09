Сьогоднішня ціна Ontos (ONTOS)

Поточна ціна Ontos (ONTOS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 143.69K USD. Ціна ONTOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ontos:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 84.78K USD

- зміна ціни Ontos протягом дня — -20.92%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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